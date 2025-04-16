Вучич дал оценку протестам в Сербии по итогам расследования ФСБ РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти. Его слова передает Kurier.

«Уважаемые граждане Сербии, 15 марта была предпринята попытка окончательно осуществить цветную революцию в нашей стране. Все было готово для насильственного захвата власти. Также была подготовлена ​​ложь о применении звуковой пушки», — заявил сербский лидер.

Президент республики отметил, что будет лично добиваться привлечения к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и распространял недостоверную информацию о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств в ходе протестов в Белграде.

Также Вучич зачитал итоговый отчет по расследованию, которое провела ФСБ России. В отчете говорилось, что акустическое устройство излучающего типа, а также другие устройства, принадлежащие полицейским органам Сербии, во время акции протеста не использовались.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» заявила о намерении обратиться в ООН из-за якобы применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев из-за инцидента на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее в Сербии оценили шансы на свержение Вучича.