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Полицейский повредил ногу при разгоне протеста в Сербии

МВД Сербии: полицейский получил травму на протесте в центре Белграда
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Darko Vojinovic/AP

Полицейский получил травму в ходе разгона протеста на парковке возле здания радио и телевидения Сербии в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Протестующие заблокировали входы в офис здания, мешая сотрудникам местного телеканала попасть на работу. На место прибыли полицейские, которые начали вытеснять активистов без применения силы.

«Участники протеста оказали активное сопротивление, оскорбляя полицейских. При этом один сотрудник полиции получил травму голеностопного сустава и был доставлен машиной скорой помощи в медучреждение», — рассказали представители МВД.

В настоящее время полиция выясняет степень ответственности активистов за случившееся. Вход в здание радио и телевидения удалось разблокировать без столкновений.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность спецслужбам России за поддержку страны в борьбе с «цветными революциями». По словам политика, акции в Сербии были организованы и профинансированы спецслужбами стран Запада и американским «глубинным государством».

Ранее Вучич обратился к прокуратуре и госорганам Сербии на фоне студенческих протестов.

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