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Оппозиция Сербии намерена обратиться в ООН из-за звуковой пушки на протестах

В оппозиции Сербии заявили, что обратятся в ООН из-за звуковой пушки
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Djordje Kojadinovic/Reuters

Сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» намерена обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте движения.

«15 марта 2025 года мирные протестующие в Белграде, отдавая дань памяти жертвам на железнодорожном вокзале Нови-Сада, подверглись обстрелу из ракетной установки дальнего действия», — говорится в петиции.

Отмечается, что протестующие требуют от специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний Джини Ромеро отреагировать на произошедшее.

До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что отказ Сербии ввести санкции против России является одной из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в стране. Вторая причина происходящего, на его взгляд, заключается в позиции властей Сербии по Косово и Метохии, которая не устраивает Европу.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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