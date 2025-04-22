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В ОАЭ закрыли несколько пляжей из-за разлива нефти

АТОР: ряд пляжей в ОАЭ закрыты для туристов в связи с разливом нефти у побережья
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Предоставлено читательницей «Газеты.Ru»

В ОАЭ несколько пляжей закрыты для туристов из-за разлива нефти у побережья. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, отели предоставляют туристам шаттлы и доставляют их туда, где можно купаться. Туроператоры по запросу переселяют отдыхающих. При этом туроператоры получают минимальное количество жалоб и просьб о переселении от российских туристов.

Отмечается, что из-за разлива нефти пострадали пляжи на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа, несколько пляжей на берегу Оманского залива остаются закрытыми.

«Запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа. Специфика в том, что туда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше», — говорится в сообщении АТОР.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян говорил, что произошедший на территории нескольких отелей в ОАЭ разлив нефти устранят уже к майским праздникам.

Ранее в Татарстане произошел разлив нефтепродуктов.

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