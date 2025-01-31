В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел вблизи Новочершилинского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По данным ведомства, площадь разлива составила две тысячи квадратных метров. В Росприроднадзоре подчеркнули, что ущерб будет рассчитан АО «Транснефть — Прикамье». В компании объяснили, что инцидент произошел 29 января в 12:06 из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Всего вылилось около 8,5 кубометра нефти. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии и производят вывоз загрязненного грунта и снега.

По сообщению пресс-службы АО «Транснефть — Прикамье», выход нефти локализован. Жизни и здоровью населения ничто не угрожает. Также отсутствует опасность для окружающей среды. Причин для введения чрезвычайной ситуации нет, отметили в компании.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на насосной станции в Волгограде.