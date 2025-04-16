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В АТОР рассказали, когда в ОАЭ устранят разлив нефти

АТОР: к майским праздникам в ОАЭ уже устранят разлив нефти

Произошедший на территории нескольких отелей в ОАЭ разлив нефти устранят уже к майским праздникам, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян. Речь идет о локальной «аварии», а не о затоплении нефтяного танкера, объяснил он НСН.

Напомним, по данным Telegram-канала Mash, на едкий запах в пяти километрах от моря пожаловались российские туристы. Уточняется, что нефть выбросило на берег в эмирате Фуджейра у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah.

Нефтяные материалы попали в воду, на фоне чего два пляжа закрыли и приступили к работам по устранению последствий аварии, отметил Мурадян.

«Правительство Фуджейры сообщает, что в течение недели все последствия будут ликвидированы. Безусловно, количество нефтепродуктов не очень большое, они сразу всплыли, их отнесло на берег», — пояснил он.

Он призвал россиян по возможности перебронировать отели – это нужно сделать в случае, если они выбрали жилье рядом с закрытыми пляжами. В целом, по словам турэксперта, на Фуджейру приходится 4% всего совокупного трафика российских туристов.

Ранее в Татарстане произошел разлив нефтепродуктов.

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