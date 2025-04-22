На Камчатке мужчина упал в море с борта прогулочного судна

В бухте Тихая на Камчатке мужчина выпал за борт прогулочного судна

В бухте Тихая на Камчатке мужчина выпал за борт прогулочного судна. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета России.

«Сегодня около 13 час. 30 мин. местного времени в ходе проведения туристической экскурсии с прогулочного судна, на котором находилось 10 пассажиров и 2 члена экипажа, за борт выпал 27-летний мужчина. Местонахождение мужчины не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи в данный момент проводят проверку владельцев туристической компании в связи с подозрением в преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

До этого в Адыгее мальчика унесло течением во время отдыха с родителями.

Инцидент произошел в районе поселка Никель. На данный момент следователи проводят проверку, мальчика ищут.

Ранее работника парка унесло течением после попытки достать телефон туриста из ручья.