В Адыгее мальчика унесло течением во время отдыха с родителями

В Адыгее ребенок исчез во время отдыха с семьей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в районе поселка Никель. По данным следователей, родители и мальчик 2014 года рождения приехали на отдых из Краснодарского края. В какой-то момент ребенок вышел на берег реки, поскользнулся и упал.

«Отец мальчика пытался спасти его, однако это ему не удалось», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят проверку, мальчика ищут.

Как сообщает Kub Mash, родитель бросился помогать сыну и смог схватить его в воде, но удержать его не смог и сам едва выбрался на берег. Известно, что в месте, где унесло пропавшего, течение очень сильное.

Сейчас поисковые мероприятия продолжаются, для поисков задействовали беспилотники. Спасатели работают вдоль прибрежной линии и акватории реки, территорию разделили на участки.

Ранее работника парка унесло течением после попытки достать телефон туриста из ручья.