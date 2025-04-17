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Работника парка унесло течением после попытки достать телефон туриста из ручья

В Таиланде работник парка не выжил после попытки достать телефон туриста из воды
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Служащего парка в Таиланде унесло течением реки, когда он решил помочь туристу. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в городе Канчанабури, в национальном парке Лам Клонг Нгу. Один из путешественников уронил мобильный телефон в ручей, и 43-летний работник по имени Пайсан Ванпхет вызвался помочь.

Несмотря на дождливую погоду, мужчина все же нырнул в ручей, после чего его подхватило течение, и вскоре сотрудник парка исчез из виду. Другие сотрудники эвакуировали 120 туристов с места, после чего спасатели отправились на поиски.

Спустя более четырех часов пропавшего нашли застрявшим между камнями на глубине примерно четыре метра под водой. Спасти его не удалось. По словам представителей местных властей, в этот момент вода в ручье была очень холодной, она могла вызвать у человека судороги.

Семье сотрудника выплатят компенсацию в размере 570 тысяч бат (чуть более 1,4 миллиона рублей).

До этого в Махачкале на видео попало, как местный житель плыл среди погрузившихся в воду автомобилей.

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