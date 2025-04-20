В Рязанской области горит молокозавод

В Новомичуринске Рязанской области случился пожар на территории молочного завода, огонь перекинулся на здание. Об этом сообщает региональное издательство «Пресса»‎ в Telegram-канале.

По данным издания, ЧП произошло 20 апреля около 15:20 на улице Промышленной. Над территорией предприятия заметили большие клубы дыма.

«На пожар выехали два караула, восемь сотрудников «Центр 112». Предварительно: кто-то поджег траву, от травы загорелись автопокрышки на территории молочного завода, огонь перекинулся на здание», — сказал руководитель новомичуринского филиала «Центр 112» Константин Антошкин.

17 апреля сообщалось, что в столице Республики Башкортостан Уфе горит цех по производству лодок из ПВХ. Позже стало известно, что сотрудники МЧС предотвратили взрыв кислородных баллонов в цеху по производству лодок из ПВХ. Оттуда вынесли не менее 10 баллонов.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только следующей ночью. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы горит грузинский ресторан «Джонджоли»‎.