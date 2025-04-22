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Огнеборцы локализовали пожар на складах в Приморском крае

МЧС РФ: в Приморском крае локализовали крупный пожар на двух складах
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на складах в поселке Соловей-Ключ, расположенном в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что в результате пожара в одной из построек произошло обрушение конструкций.

«Пожар локализован. <...> Перехода огня на жилые дома и административное здание не допущено», — подчеркнули в ведомстве.

Чуть позже в пресс-службе заявили о ликвидации открытого горения на месте происшествия.

Два склада загорелись в поселке Соловей-Ключ в Приморском крае в ночь на 22 апреля. По данным МЧС РФ, в зданиях хранились строительные материалы.

Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Изначально к тушению пламени привлекли 16 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники, но руководство профильного министерства приняло решение направить на место пожара дополнительные силы.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Вечером 21 апреля в Московской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово». Его площадь составила 500 квадратных метров, в ликвидации возгорания принимали участие 20 специалистов.

Ранее в Нижегородской области в результате ландшафтного пожара сгорели шесть домов.

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