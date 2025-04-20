В Арзамасе из-за поджога мусора сгорели дачи

Шесть домов сгорели в садовом товариществе в Арзамасе из-за возгорания сухой растительности. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Нижегородской области.

В публикации отмечается, что пожарные подразделения ликвидировали горение строений на площади 118 квадратных метров, а также возгорание травянистой растительности на площади 1 га.

По данным ведомства, причиной пожара стало сжигание мусора на одном из участков с последующим переходом огня на траву и дачи.

В ликвидации возгорания поучаствовали 20 специалистов МЧС и шесть единиц техники.

19 апреля в Шарыповском районе Красноярского края был задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Инцидент произошел на окраине села Парное, в экстренные службы обратился председатель сельского совета и сообщил о сильном пожаре на поле. Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.

Выяснилось, что к поджогу поля причастен 15-летний подросток. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков.