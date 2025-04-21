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На подмосковном мусорном полигоне произошел пожар

На Тимоховском полигоне в Подмосковье произошел пожар, возгорание локализовано
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Unsplash

Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово» в Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Богородского городского округа.

Там отметили, что в 19:05 возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров.

«В ликвидации локального возгорания откоса задействованы собственные силы и средства Тимоховского полигона: 20 человек, шесть автоцистерн, четыре экскаватора, четыре бульдозера, 10 самосвалов «Камаз», — сказали в пресс-службе.

2 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске площадь возгорания мусорного полигона сократилась до 500 квадратных метров. Уточняется, что в ликвидации участвовали 42 человека и 30 единиц техники. Отсыпано уже 66,4 тыс. кубометров грунта, а самосвалы, отметили в оперштабе, совершили почти пять тысяч рейсов.

Ночью 13 марта на мусорном полигоне в Новороссийске начался пожар. Изначально возгорание охватило 2,5 тысячи квадратных метров, но потом его удалось локализовать. Угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы не было, однако в жилых зонах рядом с горящей свалкой выявили чрезмерное загрязнение воздуха.

Ранее во Владимирской области произошел пожар на станции сортировки мусора.

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