На Дальнем Востоке сотрудники МЧС спасли тонущих геологов

МЧС: в Хабаровском крае прошла операция по спасению тонущих в реке геологов

Сотрудники МЧС спасли в Хабаровском крае тонущих геологов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Два вездехода, в которых находились трое сотрудников геолого-поисковой конторы, провалились под лед на слиянии рек Уда и Шевли в Тугуро-Чумиканском районе. Геологи 17 часов вынуждены были провести на крышах полузатонувших вездеходов.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию в сложных условиях. Им удалось с помощью вертолетной лебедки поднять геологов на борт. В настоящее время пострадавшие доставлены в поселок Февральск.

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Ранее российский участковый спас пса, который провалился в разлом льда на озере.