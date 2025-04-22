Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке сотрудники МЧС спасли тонущих геологов

МЧС: в Хабаровском крае прошла операция по спасению тонущих в реке геологов
close
МЧС России

Сотрудники МЧС спасли в Хабаровском крае тонущих геологов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Два вездехода, в которых находились трое сотрудников геолого-поисковой конторы, провалились под лед на слиянии рек Уда и Шевли в Тугуро-Чумиканском районе. Геологи 17 часов вынуждены были провести на крышах полузатонувших вездеходов.

На место происшествия  вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию в сложных условиях. Им удалось с помощью вертолетной лебедки поднять геологов на борт. В настоящее время пострадавшие доставлены в поселок Февральск.

12 апреля сообщалось, что в Волгоградской области пьяный водитель провалился под лед на машине, пытаясь скрыться от ГИБДД.

8 апреля сообщалось, что в Коми трое мужчин и ребенок провалились на снегоходе под лед по пути на рыбалку.

Ранее российский участковый спас пса, который провалился в разлом льда на озере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами