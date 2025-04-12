Пьяный водитель провалился под лед на машине, пытаясь скрыться от ГИБДД

В Волгоградской области мужчина пытался скрыться от полиции и провалился под лед

В Волгоградской области водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД и провалился под лед. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в день инцидента мужчина приехал к знакомому в станицу Филоновскую, где они распивали алкогольные напитки. Ночью фигурант, несмотря на опьянение, решил поехать домой.

По пути он заметил в зеркале заднего вида маячки машин сотрудников ГИБДД, и чтобы его не поймали, свернул к реке Бузулук. Водоем мужчина попытался переехать по льду, но сделать это не удалось.

«Под весом автомобиля лед на реке проломился, машина погрузилась под воду полностью», – сообщается в публикации.

Водитель успел выбраться из транспортного средства через окно, он доплыл до берега и вернулся к другу, сообщив, что у него угнали машину.

Возвращаясь домой, он снова встретил сотрудников полиции. Они потребовали, чтобы мужчина прошел медосвидетельствование, но задержанный отказался.

На судебном заседании водитель вину признал. Суд назначил фигуранту штраф в размере 45 тысяч рублей. Помимо этого, мужчина лишился прав на полтора года.

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