У Южных Курил произошло землетрясение

В Тихом океане, в 147 километрах к востоку от села Рейдово (остров Итуруп, Южные Курилы), зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, подземные толчки произошли 22 апреля в 09:52 местного времени (01:52 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 183 километров.

По словам сейсмолога, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Курильских островов, угроза цунами отсутствовала.

Накануне в Шекинском районе Азербайджана, в 370 километрах от Баку, произошло землетрясение магнитудой 4. Очаг землетрясения располагался на глубине 17 километров. В эпицентре сила подземных толчков составила до 4 баллов.

13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, к юго-востоку от города Худжанд, где проживает около 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Ранее на видео попало, как слоны окружили детенышей во время землетрясения.