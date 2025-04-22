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Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в РФ

Охлобыстин: возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она решит приехать в Россию, уже ничего не изменит. Об этом в интервью РИА Новости заявил актер Иван Охлобыстин.

«Я не знаю, честно говоря. Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — сказал он.

До этого Пугачева вышла на связь после своего дня рождения. Она поблагодарила друзей и поклонников за поздравления и то, что приехали к ней из разных стран на ее день рождения.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама».

Ранее стало известно, что в Москве хотят закрыть кальянную из-за Пугачевой.

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