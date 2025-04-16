В Москве хотят закрыть кальянную из-за Пугачевой: «Это как бомба замедленного действия»

Глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал закрыть бар Na izi в Москве, в котором 15 апреля отметили 76-летие Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «Абзац».

Накануне СМИ писали, что в одной из столичных кальянных отпраздновали день рождения Пугачевой. На мероприятии журналисты заметили концертного директора артистки Елену Чупракову, экс-домработницу Примадонны Людмилу Дороднову и других близких и знакомых певицы.

«Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги», — заявил Бородин.

По его словам, пусть Пугачева и не признана в России иноагентом, но ее позиция известна. Певица, считает Бородин, «поддерживает пятую колонну».

«Поклонников артистки можно назвать спящей ячейкой – это как бомба замедленного действия. Все знают, что певица — предатель Родины», — заявил он.

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что Аллу Пугачеву до сих пор не включили в реестр иноагентов из-за оставшихся связей певицы в России. Парламентарий напомнил, что до эмиграции из страны Пугачева «комфортно себя чувствовала в любых кабинетах».

Ранее сообщалось, что Данила Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва.