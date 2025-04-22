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Бывшему совладельцу Внешпромбанка Беджамову отменили приговор

ТАСС: суд отменил приговор бывшему совладельцу Внешпромбанка Беджамову
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Заочный приговор в отношении экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова отменен по решению Московского городского суда. Об этом пишет ТАСС.

Материалы уголовного дела о растрате в особо крупном размере (статья 160 УК РФ) направлены в суд первой инстанции на новое рассмотрение, отметило агентство.

17 декабря 2024 года сообщалось, что Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Беджамова к 14 годам колонии по делу о незаконном присвоении 156 млрд рублей и удовлетворил иски на 143 млрд рублей. По данным следствия, Беджамов и его сводная сестра Лариса Маркус в 2009 году создали преступную группу. На счета участников этой группы Маркус выдавала невозвратные кредиты.

Беджамов скрывается в Британии. Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал его банкротом на территории Соединенного Королевства, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

В мае 2023 года Арбитражный суд Московского округа признал ответственность трех бывших руководителей Внешпромбанка, включая его экс-президента Маркус, в скоплении долгов банка, которые превысили 215 млрд рублей.

Ранее суды РФ арестовали активы Беджамова.

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