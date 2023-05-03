Кассация подтвердила ответственность трех экс-руководителей Внешпромбанка по долгам банка

Арбитражный суд Московского округа признал ответственность троих бывших руководителей разорившегося в 2016 году Внешпромбанка (ВПБ), включая его экс-президента Ларису Маркус, в скоплении долгов банка, которые сейчас превышают 215 млрд руб., написало агентство РИА Новости.

В то же время окружной суд отменил судебные акты о привлечения к ответственности еще четырех экс-руководителей кредитной организации — бывшего вице-президента Сергея Рязанцева и экс-членов правления Алексея Чиркова, Максима Сытникова и Юлии Воронковой.

На сегодняшний день к субсидиарной ответственности по долгам ВПБ по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлекли Маркус, бывшего первого вице-президента Али Аджина и бывший вице-президента Екатерину Глушакову.

Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал банкротом на территории Соединенного Королевства экс-совладельца ВПБ Георгия Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

В декабре 2016 года Арбитражный суд Москвы включил наследницу покойного патриарха Алексия II Александру Смирнову в реестр требований кредиторов «зависшего» во Внешпромбанке наследства почти на 300 млн руб.