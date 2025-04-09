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Посетителям пляжей в Крыму и Кубани не дали гарантий безопасности после ЧП с танкерами

Роспотребнадзор: заключения по пляжам Крыма и Кубани еще нет
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае после ЧП с танкерами еще нет, точные сроки также не определены. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов, передает ТАСС.

«Эта информация обсуждается исключительно в рамках правительственной комиссии, специально для этого созданной, и решение будет тоже приниматься исключительно в рамках нее. Все работают в максимальном режиме», — заявил он.

Мурагимов добавил, что мнение должно быть основано на конкретных и достоверных фактах. При этом все заинтересованные министерства и ведомства, так же как и Роспотребнадзор, предпринимают все необходимые меры по решению данного вопроса.

В свою очередь директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Анна Тимофеева рассказала, что в настоящее время невозможно предоставить гарантии родителям о безопасности купания детей в Черном море при детских лагерях из-за отсутствия позиции Роспотребнадзора.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов, выбросы фрагментов мазута фиксируются до сих пор.

9 апреля оперативный штаб Кубани сообщил о новых выбросах мазута на пляжи: фрагменты нефтепродуктов были зафиксированы на пляже отеля «Пляжный поселок», на береговой линии между селом Витязевым и станицей Благовещенской и на центральном пляже Анапы.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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