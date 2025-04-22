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В РФ хотят расширить возможности использования материнского капитала

Правительство РФ обсуждает новые варианты использования маткапитала
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Shutterstock

Правительство РФ рассматривает новые возможности использования средств материнского капитала. Об этом сообщают «Известия».

Власти рассматривают возможность инвестирования этих средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на имя детей.

Это одна из инициатив, которую планируется включить в концепцию «семейных инвестиций», разработку которой поручил президент Владимир Путин в декабре 2024 года.

Хотя окончательное решение пока не принято, участники финансового рынка поддерживают данное предложение, полагая, что оно поможет семьям с уже удовлетворительными жилищными условиями создать долгосрочный капитал и увеличить свои сбережения.

«Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике», — сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.

На прошлой неделе доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил «Газете.Ru», что с 2007 по 2025 год размер материнского капитала на первого ребенка в России вырос в 2,7 раза, а на второго ребенка — в 3,65 раза.

Ранее были названы последствия идеи маткапитала в миллион рублей за третьего ребенка.

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