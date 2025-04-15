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Размер маткапитала в России резко вырос

Экономист Щербаченко: размер маткапитала в России вырос втрое за 18 лет
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Shutterstock

С 2007 по 2025 год размер материнского капитала на первого ребенка вырос в 2,7 раза, а на второго ребенка — в 3,65 раза, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Материнский капитал индексируют каждый год 1 февраля, независимо от даты выдачи сертификата. После 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет 690,2 тыс. рублей на первого ребенка и 912,1 тыс. рублей на второго ребенка. Наиболее популярными способами использования сертификата является улучшение жилищных условий, которое выбирают почти 70% россиян, включая покупку квартиры или дома, строительство дома, строительство или реконструкцию дома, реконструкцию домов блокированной застройки (с 2024 года)», — уточнил он.

Щербаченко добавил, что сертификат также используют для оплаты первого взноса по ипотеке, основного долга по жилищному кредиту, покупки квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Россиянкам начали выдавать материнский капитал в 2007 году. Цель программы — повысить рождаемость в стране.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что пособия за усыновление младенцев доходят до 294 тыс. рублей.

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