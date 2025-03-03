Названы последствия идеи маткапитала в миллион рублей за третьего ребенка

В России 47% родителей заявили о связи маткапитала с решением о рождении ребенка

Почти каждый второй родитель в России выразил готовность к тому, чтобы в семье появился еще один ребенок в ближайшие годы, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования компании Level Group, проведенное среди россиян, уже имеющих детей.

47% участников исследования заявили, что при принятии решения о рождении еще одного ребенка важным пунктом является увеличение размера маткапитала. 21% респондентов сказали, что считают финансовую поддержку от государства обязательным условием для рождения еще одного ребенка.

Также 72% опрошенных считают, что для семьи с двумя и более детьми лучше всего подойдет квартира площадью от 100 до 150 квадратных метров.

Опрос провели, чтобы узнать реакцию россиян на инициативу Общественной палаты, которая предложила повысить маткапитал за рождение третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 млн рублей.

Во второй половине февраля председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой о расширении действия маткапитала.

Ранее было названо, на что чаще всего россияне тратят маткапитал.