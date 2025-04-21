Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на 40 минут

Движение авто по Крымскому мосту закрывали почти на 40 минут

Проезд автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на 40 минут вечером 21 апреля. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — такое сообщение появилось в канале в 21:56 мск.

В 22:35 мск был размещен пост о том, что проезд вновь разрешили.

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, »Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявлял, что угрозы Германии поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут являться элементом торга и давления Евросоюза на США, чтобы страны ЕС получили место за столом переговоров по украинскому конфликту.

Ранее на Украине Крымский мост назвали военной целью.