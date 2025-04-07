На Украине Крымский мост назвали военной целью

Крымский мост остается целью для ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий Военно-морскими силами республики Алексей Неижпапа, передает издание «Украинская правда».

По словам военного, Крымский мост является «сложной целью», особенно в современных реалиях, однако планы Киева насчет него не изменились.

«Такая же цель, как и остальные», — сказал Неижпапа.

Украина уже предпринимала попытки взорвать Крымский мост.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста, а также обрушились два пролета сооружения.

Летом 2023 года, как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в США раскрыли детали операции Киева и Вашингтона по атаке на Крымский мост.