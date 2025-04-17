«Пора расчехлять «ядерку». Чем Россия может ответить на отправку ракет Taurus?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus по согласованию с европейскими союзниками, а также предложил ударить ими по Крымскому мосту. К каким последствиям для официального Берлина может привести этот шаг, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходеренок.

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Вооруженным силам Украины крылатых ракет Taurus. Главное условие — одобрение со стороны Европейского союза.

Избранный канцлер ФРГ также заявил, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий». На фоне этого германский лидер призвал нанести удар ракетами Taurus KEPD 350 по Крымскому мосту.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Политики на Западе постоянно утверждают, что не являются участниками вооруженного конфликта на Украине. Но как относиться к подобным заявлениям лидеров европейских государств после призыва Мерца ударить по важнейшему инфраструктурному объекту России на Крымском полуострове?

То есть канцлер и оружие собирается передать, и объекты поражения самолично обозначил. Причем сегодня это может быть мост, а завтра не менее важные военные и инфраструктурные объекты. И кто канцлер ФРГ после подобных заявлений, если не участник военных действий?

Ну а раз участник, то за свои слова надо отвечать, и со стороны Москвы необходимо предпринять, на мой взгляд, следующие меры.

Как только с территории Украины взлетит первая ракета Taurus KEPD 350, для начала Воздушно-космические силы и Военно-морской флот Российской Федерации должны нанести удар по резиденции канцлера ФРГ Фридриха Мерца — Bundeskanzleramt der Bundesregierung в Берлине. При этом не забыть и о бывшем пристанище канцлера Kanzlerbungalow — дворцу Шаумбурга в Бонне.

Что касается остальных мер воздействия по противнику и его союзникам, то ранее наше издание уже обращалось к возможному комплексу мероприятий со стороны российской армии. По сути дела, этот план не надо корректировать и сегодня, разве что уточнить некоторые детали. А выглядел этот план, напомним, следующим образом:

Первое. Массированным ударом высокоточного оружия в обычном снаряжении снести до основания квартал правительственных зданий в Киеве, включая офис президента Украины, здание Верховной рады, комплекс зданий министерства обороны Украины.

Второе. Приступить к разрушению каскада днепровских ГЭС и водохранилищ. Вполне возможно, что мощности конвенциональных боевых частей баллистических ракет и крылатых ракет морского и воздушного базирования для решения этих задач окажется недостаточно. Поэтому для уничтожения плотин можно применить специальные (ядерные) боеприпасы.

Третье. Уничтожить все автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр, включая все девять мостовых переходов в Киеве.

Четвертое. Нанести удары ракетами воздушного и морского базирования (стратегическими бомбардировщиками дальней авиации и многоцелевыми атомными подводными лодками Северного флота) по предприятиям — производителям крылатых ракет Taurus KEPD 350 на территории Германии и Швеции (в случае, если они передадут эти изделия ВСУ).

Пятое. Поскольку канцлер ФРГ решил помочь своими ракетами группировкам Вооруженных сил Украины, ведущим боевые действия, то в самое короткое время уничтожить части и соединения украинской армии на переднем крае. Для их поражения применить специальные боеприпасы (нейтронные и обычные ядерные в виде высотных ядерных взрывов, чтобы предотвратить радиоактивное заражение местности).

Примерно такой план действий был изложен в ноябре 2024 года в ответ на решение президента США Джо Байдена применить тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России.

Тогда в Москве воздержались от столь радикальных мер. А это дает повод в европейских столицах в который раз предполагать: «Нет, не жахнут».

Наверное, пора самым кардинальным образом рассеять эти предубеждения. А то ведь что получается на практике — должным образом не отреагировали на решение о применении ATACMS (кстати, весьма и весьма сложную цель для сил и средств ПВО ВС РФ), получаем Taurus KEPD 350. То есть на Западе решили: «Ну, раз молчат, значит, можно продолжать». Наверное, все-таки пора расчехлять «ядерку». Увещеваний там не понимают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).