Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности завещания папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице
close
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на завещание понтифика.

«Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена ​​в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паулинов и капеллой Сфорца базилики, как показано на прилагаемом плане. Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений, с единственной надписью: Франциск», — говорится в завещании Франциска.

Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Папе Римскому было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Накануне Франциск обратился с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

Ранее Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами