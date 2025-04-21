Стали известны подробности завещания папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на завещание понтифика.

«Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена ​​в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паулинов и капеллой Сфорца базилики, как показано на прилагаемом плане. Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений, с единственной надписью: Франциск», — говорится в завещании Франциска.

Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Папе Римскому было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Накануне Франциск обратился с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

Ранее Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России.