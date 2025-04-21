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В аэропорту США загорелся самолет

Reuters: в аэропорту Орландо загорелся самолет, 300 человек эвакуировали

В американском аэропорту Орландо (штат Флорида) загорелся самолет Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, в 11 утра огонь охватил двигатель воздушного судна, которое должно было вылетать из Орландо. Спасатели эвакуировали по надувным трапам 300 человек.

Издание Daily Sabah сообщило, что в самолете находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота.

По данным телеканала Fox35, который ссылается на управление гражданской авиации США, Airbus A330 готовился вылететь в Атланту. Когда лайнер начал движение по взлетно-посадочной полосе, в одном из его двигателей появилось пламя.

17 апреля сообщалось, что летевший из американского Денвера в Канаду самолет Boeing 737 вскоре после взлета совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Инцидент произошел в самолете с 159 пассажирами на борту, который направлялся в Эдмонтон. Кролик каким-то образом попал в правый двигатель до взлета. После ЧП лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Ранее в Минеральных Водах у самолета во время посадки загорелось шасси.

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