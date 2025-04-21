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Военный суд приступил к рассмотрению дела координатора «Левого фронта» Удальцова

Военный суд начал рассматривать дело Удальцова об оправдании терроризма
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

«Процесс начался. Огласили обвинительное заключение. Сергей вину не признал», — сказал юрист.

Аграновский добавил, что защита планирует вернуть дело прокурору. По его словам, соответствующее ходатайство уже заявлено.

В январе 2024 года в квартиру к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. В феврале 2025 года Мосгорсуд продлил срок содержания координатора «Левого фронта» под стражей.

Поводом для предъявления обвинения послужил пост в Telegram-канале Удальцова в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее адвокат рассказал о состоянии Сергея Удальцова в СИЗО.

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