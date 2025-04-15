Суд утвердил заочный срок Лазаревой по делу об оправдании терроризма

РИА: суд утвердил срок в 6,5 года для Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на 6,5 лет за оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда», — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за публичную пропаганду терроризма. Ее признали виновной в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Телеведущей также запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года.

В мае прошлого года против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позже ее заочно арестовали по запросу Следственного комитета РФ. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Телеведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева заявила о мечте вернуться в Россию.