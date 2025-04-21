В Британии вспомнили пророчество о Судном дне после смерти папы Римского

После смерти папы Римского Франциска может наступить Судный день. Об этом пишет британская газета The Mirror со ссылкой на 900-летнюю рукопись «Пророчество о папах».

Согласно произведению, Франциск является последним папой. Однако исследователи предполагают, что его преемником станет Петр. В пророчестве говорится, что конец света наступит в 2027 году.

«Во время последнего гонения на Святую Римскую церковь будет править Петр Римский, который будет пасти свое стадо среди многих бедствий, после чего семихолмный город будет разрушен и ужасный Судья будет судить людей», — говорится в писании.

По информации издания, рукопись хранится в секретных архивах Ватикана.

Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Папе Римскому было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Свои соболезнования в связи с уходом Франциска выразил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он обратился к папе Римскому, пожелав ему «покоиться с миром».

Ранее Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России.