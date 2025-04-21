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Кинокритика Барабаш объявили в розыск

Кинокритика Барабаш объявили в розыск после неявки в суд
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Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося не сообщаются.

Барабаш была задержана в Москве 25 февраля 2025 года. 27 марта Следственный комитет Москвы сообщил о завершении расследования в отношении Барабаш. Экспертиза, проведенная следователями, признала размещенную на странице кинокритика в социальной сети публикацию содержащей ложную информацию о действиях ВС РФ. 31 марта сообщалось, что в суд поступило уголовное дело против Барабаш.

Екатерина Барабаш — дочь известного литературоведа Юрия Барабаша. Она родилась в Харькове, но еще в младенчестве переехала с семьей в Москву, когда ее отец получил должность первого заместителя главного редактора «Литературной газеты». Несмотря на жизнь в России, Барабаш всегда открыто говорила о связи с Украиной, подчеркивая, что считает обе страны родинами.

Ранее россиянина наказали за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ.

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