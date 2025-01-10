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Россиянина наказали за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ

В Чите мужчину наказали за комментарий, дискредитирующий ВС РФ
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Чите местный житель получил штраф за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ. Об этом сообщает chita.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, читинец опубликовал в интернете комментарий, в котором публично подорвал авторитет и имидж Вооруженных сил Российской Федерации, а также умалил их достоинство. При этом оставленное мужчиной сообщение было доступно неограниченному числу людей.

В отношении него составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное статьей для физических лиц, составляет штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил читинцу штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчина подавал апелляцию, однако сделал это в электронном виде, а не на бумаге, как установлено законом. Жалобу не рассмотрели и пояснили, что теперь он может сразу обращаться в Восьмой кассационный суд.

Ранее в Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности.

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