Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве. Ей грозит до 10 лет лишения свободы

В Москве по делу о фейках задержана кинокритик Барабаш, ей грозит до 10 лет

В Москве задержали журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш. По словам ее сына Юрия, ей вменяют распространение фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

25 февраля в Москве была задержана журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш. По словам ее сына Юрия Барабаша задержание связано с обвинением в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Адвокат, по его словам, сообщил, что дело возбуждено по части 2 статьи 207.3 УК, касающейся распространения фейков о российской армии. Материалы дела пока не предоставлены защите. Судебное заседание по вопросу меры пресечения назначено на 26 февраля в Дорогомиловском районном суде Москвы.

Работа и взгляды Екатерины Барабаш

Екатерина Барабаш — дочь известного литературоведа Юрия Барабаша. Она родилась в Харькове, но еще в младенчестве переехала с семьей в Москву, когда ее отец получил должность первого заместителя главного редактора «Литературной газеты».

Несмотря на жизнь в России, Барабаш всегда открыто говорила о связи с Украиной, подчеркивая, что считает обе страны своими родинами. Ее родители, будучи русскоязычными, свободно владеют украинским языком и поддерживали связь с родной страной.

«Хотя я всю жизнь живу в России, корни свои чувствовала всегда. Родители никогда не теряли связи с Украиной. И хотя русскоязычные, прекрасно говорят по-украински, язык знают и любят. Потому я всегда ощущала, что у меня две родины», — говорила она в апреле прошлого года.

Барабаш известна как кинокритик и журналистка, сотрудничавшая с различными российскими изданиями, включая Republic (признано в РФ иностранным агентом) и Forbes. В 2016 году она сообщила об увольнении из информационного агентства «Интерфакс», причиной которого, по ее словам, стала ее критическая позиция по отношению к российским властям. Барабаш активно выражала свою гражданскую позицию, выступая против военной операции на Украине. Один из последних постов с такой позицией она опубликовала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 23 февраля.

Барабаш грозит до 10 лет заключения

Статья 207.3 УК, известная как «Закон о фейках», была введена в марте 2022 года и предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Закон был принят на фоне начала военной операции на Украине.