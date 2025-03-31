Кинокритик Барабаш предстанет перед судом за фейки о российской армии

В суд поступило уголовное дело против журналистки и кинокритика Екатерины Барабаш, которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Екатерина Барабаш, обвиняемая по п. «д» ч. 2 ст. 207. 3 УК РФ, предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

27 марта Следственный комитет Москвы сообщил о завершении расследования в отношении Барабаш. Экспертиза, проведенная следователями, признала размещенную на странице кинокритика в социальной сети публикацию содержащей заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ на территории другого государства.

Барабаш была задержана в Москве 25 февраля 2025 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас женщине 63 года.

Екатерина Барабаш — дочь известного литературоведа Юрия Барабаша. Она родилась в Харькове, но еще в младенчестве переехала с семьей в Москву, когда ее отец получил должность первого заместителя главного редактора «Литературной газеты».

Несмотря на жизнь в России, Барабаш всегда открыто говорила о связи с Украиной, подчеркивая, что считает обе страны своими родинами. Ее родители, будучи русскоязычными, свободно владеют украинским языком и поддерживали связь с родной страной.

Ранее россиянина наказали за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ.