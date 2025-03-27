Завершено расследование обвинений в адрес кинокритика Екатерины Барабаш

Следственный комитет Москвы сообщил о завершении расследования в отношении обвиняемой в дискредитации ВС РФ Екатерины Барабаш. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Экспертиза, произведенная следователями, признала размещенную на странице Барабаш в социальной сети публикацию содержащей заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства.

«В ходе допроса она признала вину в полном объеме, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в СК РФ.

Уголовное дело Барабаш было передано в суд.

Барабаш была задержана в Москве в феврале 2025 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас женщине 63 года.

Екатерина Барабаш — дочь известного литературоведа Юрия Барабаша. Она родилась в Харькове, но еще в младенчестве переехала с семьей в Москву, когда ее отец получил должность первого заместителя главного редактора «Литературной газеты».

Несмотря на жизнь в России, Барабаш всегда открыто говорила о связи с Украиной, подчеркивая, что считает обе страны своими родинами. Ее родители, будучи русскоязычными, свободно владеют украинским языком и поддерживали связь с родной страной.

Ранее Роскомнадзор заблокировал более 3,5 тыс. ресурсов за дискредитацию ВС РФ.