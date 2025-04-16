Российский посол в Швеции рассказал о цели удара ВС РФ по Сумам

Посол РФ в Швеции: РФ ударила по объекту с высокопоставленными военными в Сумах

Российские войска нанесли удар по объекту в Сумах, в котором находились высокопоставленные украинские военные. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции, передает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.

«С опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег», — сообщили в российской дипломатической миссии в Швеции.

Беляев, отвечая на заявления МИД Швеции, также заявил, что использование мирных жителей как «живого щита» со стороны Вооруженных сил Украины является нарушением гуманитарных норм.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

На следующий день Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.