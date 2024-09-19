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Путин исключил иноагентов из кадрового резерва госорганов

Путин указом исключил иноагентов из кадрового резерва госструктур РФ

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, приобретение гражданином РФ или гражданским служащим статуса иностранного агента становится основанием для исключения его из кадрового резерва федеральных госорганов. Документ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

«Внести в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа… следующие изменения», — сказано в тексте указа.

Положение о кадровом резерве федерального государственного органа было утверждено в 2017 году.

В июле сообщалось, что новая стратегия противодействия экстремизму в РФ предусматривает создание банка данных лиц, выехавших из страны для участия в экстремистских организациях. Соответствующий проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, в банк также будут попадать лица, уехавшие из России для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных стран.

Ранее в Госдуме рассказали о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в выборы в России.

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