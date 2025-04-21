Путин изменил порядок перехода из колледжей в вузы без ЕГЭ

Путин подписал закон о поступлении из колледжа в вуз на схожую программу без ЕГЭ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) лишь на схожую специальность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого закон предусматривал, что высшие учебные заведения вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль поступающего будущему направлению подготовки или нет.

После введения нового закона было установлено, что абитуриенты после колледжа смогут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний без ЕГЭ только если направление подготовки совпадает с предыдущей ступенью образования.

До этого Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. Из опубликованной информации следует, что ЕГЭ-2025 года по математике состоится 27 мая, а по русскому языку — 30 мая.

18 апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России могут ввести новый совмещенный госэкзамен по физике и информатике. В ведомстве считают, что это позволит улучшить подготовку будущих IT-специалистов.

Ранее школьникам напомнили про самые вредные советы для подготовки к ЕГЭ.