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Рособрнадзор предложил дополнительные даты сдачи ЕГЭ по двум предметам

В России могут ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. Об этом следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового и профильного уровней - 26 мая 2025 года, а также ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» - 29 мая 2025 года», — говорится в пояснительной записке.

Из документа следует, что ЕГЭ-2025 года по математике состоится 27 мая, а по русскому языку — 30 мая.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России могут ввести новый совмещенный госэкзамен по физике и информатике. В ведомстве считают, что это позволит улучшить подготовку будущих IT-специалистов.

В свою очередь методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич напомнила выпускникам о важности психологической подготовки перед сдачей ЕГЭ.

Ранее родителям разрешили присутствовать на пунктах проведения ЕГЭ.

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