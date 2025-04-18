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В России хотят ввести ЕГЭ по новому предмету

«ПГ»: в России хотят ввести совмещенный ЕГЭ по физике и информатике
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России могут ввести новый совмещенный госэкзамен по физике и информатике. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Пока при поступлении в вуз на IT-специальности абитуриенты могут выборочно сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике или по информатике. При этом в Минцифры уверены, что это неправильно.

«Жертвовать физикой чревато. Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен», — сказал Шадаев.

В ведомстве считают, что это позволит улучшить подготовку будущих IT-специалистов. Помимо этого, IT-компании хотят обязать наладить сотрудничество со школами, вузами и колледжами, чтобы будущие айтишники могли получать практический опыт во время учебы.

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский до этого говорил, что переход на новую систему высшего образования в России не коснется ЕГЭ. По его словам, переход на обновленную систему также не затронет квоты в университетах. Могилевский отметил, что ведомство будет совершенствовать систему отбора на квоты, которые выделяются для иностранных граждан.

Ранее школьникам напомнили про самые вредные советы для подготовки к ЕГЭ.

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