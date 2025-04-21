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Двух крымчан арестовали за кражу миллионов у участника СВО

Двух крымчан арестовали за кражу 2,5 млн рублей у участника СВО
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Крыму двух местных жителей заключили под стражу за хищение 2,5 млн рублей у участника боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольского районного суда.

Известно, что под предлогом оказания услуги по прохождению военной службы вне зоны боевых действий они забрали у мужчины его сбережения.

Отмечается, что похищенные средства боец получил в качестве единовременной выплаты после заключения контракта с Минобороны России.

До этого в Уссурийске суд вынес приговор молодым людям, которые напали на участника СВО. Школьники вломились в квартиру потерпевшего, избили его и потребовали денег. Они забрали у него телефон. Теперь несовершеннолетние будут отбывать свое наказание в воспитательной колонии.

В октябре также сообщалось, что в Нижнем Тагиле двоих молодых людей подозревают в поджоге квартиры пенсионерки.

Ранее в Улан-Удэ бывший заключенный избил и ограбил экс-бойца ЧВК «Вагнер».

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