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В Нижнем Тагиле поймали поджигателей квартиры пенсионерки, помогавшей бойцам СВО

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в поджоге дома пенсинерки-волонтера

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Тагиле двоих молодых людей подозревают в поджоге квартиры пенсионерки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, ими оказались местные жители 2005 и 2006 года рождения. Следователям предстоит выяснить причину произошедшего.

«Проведен осмотр места происшествия, признана и допрошена в качестве потерпевшей пострадавшая пенсионерка, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Пожарные вынесли из огня пенсионерку, которую в последствии госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители просмотрели записи с камер, где заметно, как в подъезд зашли два человека, которые для конспирации воспользовались масками. Спустя несколько секунд, в подъезде что-то сверкнуло.

Известно, что пострадавшая россиянка помогала участникам СВО. Она не только собирала гуманитарную помощь, но и шила маскировочные сети.

Ранее россиянин ударил сожительницу ножом, бросил истекать кровью и поджег ее дом.

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