В Приморье четырех подростков осудили за ограбление бойца СВО

В Уссурийске суд вынес приговор молодым людям, которые напали на участника СВО. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

По версии следствия, четверо подростков постучались в дверь квартиры участника СВО, один из них закрыл глазок. Когда мужчина открыл, школьники проникли внутрь, закрыли дверь и стали требовать деньги. После этого два участника инцидента избили россиянина, надев перчатки для единоборств. Удары они наносили по голове.

После нанесения ударов молодые люди забрали телефон мужчины и скрылись.

«Все четверо состояли на учете в ОДН и ПДН ОМВД России по городу Уссурийску, в органах и учреждениях системы профилактики Уссурийского городского округа», – сообщается в публикации.

Всех фигурантов признали виновными, свои сроки они будут отбывать в воспитательной колонии. Одному участнику инцидента назначили срок два года и 15 дней, еще двоим – два года, последний отправился в учреждение на год и десять месяцев.

Ранее в Нижнем Тагиле поймали поджигателей квартиры пенсионерки, помогавшей бойцам СВО.