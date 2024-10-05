В Улан-Удэ бывший заключенный избил и ограбил экс-бойца ЧВК «Вагнер»

В Улан-Удэ экс-заключенный вывез в лес, избил и ограбил экс-бойца ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, судимый ранее 24-летний житель Улан-Удэ Солбон познакомился в кафе с мужчиной по имени Петр. Он тоже был заключенным, но подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и после его окончания вернулся на свободу.

Солбон вместе с подельниками решил ограбить нового знакомого — его вывезли в лес, избили, забрали телефон и 220 тысяч рублей.

Полиция уже задержала подозреваемых. Солбону назначили наказание в виде 3 лет и 2 месяцев колонии.

До этого сообщалось, что в Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек. Злоумышленники находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок — разгружать машины с овощами и фруктами. Однако после этого они забирали паспорта у рабочих и заставляли их собирать яблоки.

Ранее ветераны СВО решили выйти на массовый пикет в российском городе.