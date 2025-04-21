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ФСБ и Росгвардия нашли в российском регионе незаконную молельню мигрантов

ФСБ и Росгвардия задержали мигрантов в незаконной молельне в Пермском крае
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае ФСБ и Росгвардия пресекли деятельность незаконной молельни для мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

В публикации отмечается, что помещение обнаружили в Карагайском округе в ходе оперативных мероприятий.

В рамках проверки сотрудники правоохранительных органов задержали около 70 иностранцев, у 11 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства, подчеркнули в ведомстве.

Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным Tsargrad.tv, мигранты заняли баню и не пускали граждан страны. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Позднее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане. Он подчеркнул, что таких ситуаций быть не должно. Но Киргизия постарается использовать эту ситуацию.

Ранее в МИД России прокомментировали проверку банного комплекса в Москве.

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