В МИД России прокомментировали проверку банного комплекса в Москве

МИД: проверка бани в Москве не направлена против граждан каких-либо стран

Проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что 10 апреля правоохранительные органы провели плановую проверку общественных помещений в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице.

В министерстве отметили, что по итогам данных мероприятий выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно.

В МИД утверждают, что «в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов».

14 апреля посла РФ Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее в МИД Киргизии прокомментировали аресты граждан республики в московской бане.