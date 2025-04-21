В РПЦ рассказали, что означает кончина папы Римского сразу после Пасхи

Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой в беседе с Life выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. Он также подчеркнул, что трагедия никак не связана с минувшей Пасхой.

«Нет каких-то особых преференций на небесах для тех, кто умер на какой-то большой церковный праздник. Иначе бы нам пришлось пересмотреть отношения к огромному количеству негодяев, деспотов, тиранов, которые умерли на какой-то большой праздник, не имея какого-либо опыта на жизнь», — отметил Береговой.

Он добавил, что важна не дата кончины человека, а как он жил, какие отношения были у него были с Богом.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля. Ему было 88 лет.

Понтифик больше месяца находился в больнице с бронхитом. Во время болезни его состояние ухудшилось. Франциска подключали к аппарату ИВЛ. В конце марта — выписали.

Франциск — папа Римский с 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее епископ рассказал, в какие сроки соберется конклав для избрания нового папы Римского.