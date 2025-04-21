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Епископ рассказал, в какие сроки соберется конклав для избрания нового папы Римского

Епископ Дубинин: конклав для избрания папы Римского соберется за 15-30 дней
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Depositphotos

Епископ католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, за сколько может собраться конклав для избрания нового папы Римского. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сегодня срок созыва конклава составляет от 15 до 30 дней.

21 апреля папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни.

По словам кардинала Фаррелла, Франциск умер в 7:35 (8:35 мск).

20 апреля Франциск во время традиционного пасхального послания заявил, что мира на земле нельзя достичь без разоружения, а стремление защищаться не должно перерастать в гонку вооружений.

Понтифик выразил сочувствие страдающим христианам в Палестине и Израиле. Также он призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии и призвал к миру на Украине.

В этот же день папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Встреча прошла на фоне напряженности между Ватиканом и администрацией президента США Дональда Трампа из-за «репрессий» американского лидера в отношении мигрантов и сокращения международной помощи.

Ранее кардинал сообщил подробности смерти папы Римского.

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